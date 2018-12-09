В Омске при пожаре погиб ребенок, трое человек госпитализированы ОБНОВЛЕНО

На момент прибытия пожарных огнем были охвачены кровля дома, а также одна из квартир. Чтобы полностью ликвидировать пожар, спасателям понадобилось пять часов. В тушении огня были задействованы 6 пожарных машин и 26 спасателей, на месте работали два звена газодымозащитной службы.
Согласно предварительным данным, предоставленным пресс-службой ГУ МЧС России по Омской области, причиной пожара явилось нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
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В Главном управлении региональной безопасности по Омской области пояснили, что для оказания материальной помощи жители, пострадавшие при пожаре, должны обратиться в администрацию Ленинского административного округа.
Администрация в свою очередь должна направить все необходимые документы в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) по Омской области, по решению комиссии и рассмотрении вопроса на заседании правительства семьям, пострадавшим при пожаре, могут быть выделены средства материальной поддержки.
В Министерстве труда и социального развития Омской области также сообщили, что пострадавшие могут обратиться за помощью в комплексный центр социального развития населения, в котором им смогут оказать социальную поддержку в виде одежды, продуктов питания, консультации психолога, а также обеспечить жильем в центре социальной адаптации. Для этого пострадавшим необходимо прийти в комплексный центр социального обслуживания населения с документами, удостоверяющими личность. Если документы были утрачены при пожаре, специалисты центра помогут их восстановить.