В Омске при пожаре погиб ребенок, трое человек госпитализированы ОБНОВЛЕНО

В Министерстве труда и социального развития Омской области также сообщили, что пострадавшие могут обратиться за помощью в комплексный центр социального развития населения, в котором им смогут оказать социальную поддержку в виде одежды, продуктов питания, консультации психолога, а также обеспечить жильем в центре социальной адаптации. Для этого пострадавшим необходимо прийти в комплексный центр социального обслуживания населения с документами, удостоверяющими личность. Если документы были утрачены при пожаре, специалисты центра помогут их восстановить.