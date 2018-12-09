Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске двое рецидивистов ограбили магазин и продавца-пенсионера

В Омске двое рецидивистов ограбили магазин и продавца-пенсионера

9 декабря 2018, 12:51
Фото: иллюстрация / pixabay.com
В Омске двое неизвестных напали на 60-летнего продавца магазина, расположенного на улице Новостройка, силой отобрали сотовый телефон и дневную выручку. Сумма материального ущерба составила 7 тыс. рублей.

Как рассказал потерпевший, один из нападавших попросил принести упаковку сосисок, и, когда продавец отлучился от прилавка, он открыл холодильник с алкогольной продукцией, а его спутник — кассу, в этот момент они и были замечены.

Злоумышленники ушли из магазина, но через некоторое время вернулись. Во время потасовки одного из мужчин с продавцом второй забрал дневную выручку и телефон потерпевшего, затем нападающие скрылись.

Сотрудникам уголовного розыска удалось в короткие сроки задержать подозреваемых. Ими оказались 32- и 36-летние ранее судимые омичи. Они распивали спиртные напитки, и, когда алкоголь закончился, решили воспользоваться тем, что в магазине неподалеку находился всего лишь один продавец-пенсионер.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». За совершенное преступление омичам грозит до 7 лет лишения свободы.

#Новости#Грабеж#Уголовное дело#Общество
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18