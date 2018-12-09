В Омске двое рецидивистов ограбили магазин и продавца-пенсионера

Как рассказал потерпевший, один из нападавших попросил принести упаковку сосисок, и, когда продавец отлучился от прилавка, он открыл холодильник с алкогольной продукцией, а его спутник — кассу, в этот момент они и были замечены.
Злоумышленники ушли из магазина, но через некоторое время вернулись. Во время потасовки одного из мужчин с продавцом второй забрал дневную выручку и телефон потерпевшего, затем нападающие скрылись.
Сотрудникам уголовного розыска удалось в короткие сроки задержать подозреваемых. Ими оказались 32- и 36-летние ранее судимые омичи. Они распивали спиртные напитки, и, когда алкоголь закончился, решили воспользоваться тем, что в магазине неподалеку находился всего лишь один продавец-пенсионер.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». За совершенное преступление омичам грозит до 7 лет лишения свободы.