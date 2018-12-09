Рабочая неделя в Омске начнется с похолодания до -28 градусов

Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», завтра, 10 декабря, ночью -17...-22 градуса, при прояснении похолодает до -27 градусов. Днем столбик термометра покажет -12...-17 градусов. Скорость юго-восточного, восточного ветра составит 2-7 м/с. Осадки не ожидаются.
Во вторник, 11 декабря, ночная температура опустится до -23...-28 градусов, при натекании облачности столбик термометра покажет до -18 градусов. Днем температура воздуха составит -15...-20 градусов. Скорость восточного, юго-восточного ветра достигнет 2-7 м/с. Ночью без осадков, а днем ожидается местами слабый снег.
В среду, 12 декабря, ночная температура составит -21...-26 градусов, при натекании облачности потеплеет до -16 градусов. Дневная температура задержится в диапазоне -13...-18 градусов, местами потеплеет до -8 градусов. Скорость юго-восточного с переходом на юго-западный ветра составит 2-7 м/с. Местами пройдет небольшой снег.