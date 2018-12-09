Рабочая неделя в Омске начнется с похолодания до -28 градусов

В среду, 12 декабря, ночная температура составит -21...-26 градусов, при натекании облачности потеплеет до -16 градусов. Дневная температура задержится в диапазоне -13...-18 градусов, местами потеплеет до -8 градусов. Скорость юго-восточного с переходом на юго-западный ветра составит 2-7 м/с. Местами пройдет небольшой снег.