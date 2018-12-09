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На «трассе смерти» ДАФ столкнулся с иномаркой: погибли два человека

На «трассе смерти» ДАФ столкнулся с иномаркой: погибли два человека

9 декабря 2018, 10:44
Фото: vk.com/55gibdd
Накануне, 8 декабря, около 20:40 в Омской области произошло дорожно-транспортное происшествие — на трассе Тюмень-Омск автомобиль марки «Ниссан Примера» столкнулся с большегрузом ДАФ. ДТП закончилось двумя человеческими жертвами.

Согласно предварительным данным, 26-летний водитель иномарки, выезжая на трассу в районе 556 километра, не предоставил преимущество в движении фуре, за рулем которой находился мужчина 1967 года рождения, в результате чего произошло столкновение автомобилей.

vk.com/55gibdd

Прибывшие на место происшествия врачи бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть водителя легкового автомобиля и его пассажира, 26-летней женщины.

Проверка по факту ДТП продолжается, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

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