На «трассе смерти» ДАФ столкнулся с иномаркой: погибли два человека

Согласно предварительным данным, 26-летний водитель иномарки, выезжая на трассу в районе 556 километра, не предоставил преимущество в движении фуре, за рулем которой находился мужчина 1967 года рождения, в результате чего произошло столкновение автомобилей.
Прибывшие на место происшествия врачи бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть водителя легкового автомобиля и его пассажира, 26-летней женщины.
Проверка по факту ДТП продолжается, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.