В Омске именем Егора Летова могут назвать клуб или библиотеку

Лидия Герасимова призналась, что с творчеством Егора Летова и его группы «Гражданская оборона» на знакома. Однако секретарь Общественной палаты не отрицает, что именем музыканта может быть названо какое-нибудь культурное учреждение в Омске.
«Может быть, молодежь придет к нам со своей инициативой в продвижении Егора Летова. Может, они захотят в его честь назвать какой-то объект. Объекты культуры можно было рассматривать», - отмечает Герасимова.
Секретарь Общественной палаты готова рассматривать и знакомиться с творчеством омского рокера. Однако во время проведения конкурса поклонники Летова не досаждали ей. Даже ее собственные дети оказались не в курсе личности известного омича.
«Я имею двоих детей. Возраст у них 30 и 32 года. У них много друзей и у меня много знакомых молодых людей. Никто из них не называл эту фамилию. Я вынуждена была потом сама зайти в интернет и очень активно почитать. Я готова более подробно изучить творчество Летова», - отмечает Герасимова.
Напомним, омичи предлагали назвать именем музыканта аэропорт Центральный, но его кандидатура не вышла в финальный тур конкурса «Великие имена России». Омский аэропорт назван именем Героя СССР Дмитрия Карбышева. За него проголосовали более 41% респондентов из 110 тысяч проголосовавших.