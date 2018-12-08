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В Омске именем Егора Летова могут назвать клуб или библиотеку

В Омске именем Егора Летова могут назвать клуб или библиотеку

8 декабря 2018, 16:42
Фото: скриншот с видео
Секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова подвела итоги конкурса на присвоение Омскому аэропорту нового имени. Пускай именем Егора Летова у омичей назвать воздушную гавань города не получилось, его имя может носить культурный объект.

Лидия Герасимова призналась, что с творчеством Егора Летова и его группы «Гражданская оборона» на знакома. Однако секретарь Общественной палаты не отрицает, что именем музыканта может быть названо какое-нибудь культурное учреждение в Омске.

«Может быть, молодежь придет к нам со своей инициативой в продвижении Егора Летова. Может, они захотят в его честь назвать какой-то объект. Объекты культуры можно было рассматривать», - отмечает Герасимова.

Секретарь Общественной палаты готова рассматривать и знакомиться с творчеством омского рокера. Однако во время проведения конкурса поклонники Летова не досаждали ей. Даже ее собственные дети оказались не в курсе личности известного омича.

«Я имею двоих детей. Возраст у них 30 и 32 года. У них много друзей и у меня много знакомых молодых людей. Никто из них не называл эту фамилию. Я вынуждена была потом сама зайти в интернет и очень активно почитать. Я готова более подробно изучить творчество Летова», - отмечает Герасимова.

Напомним, омичи предлагали назвать именем музыканта аэропорт Центральный, но его кандидатура не вышла в финальный тур конкурса «Великие имена России». Омский аэропорт назван именем Героя СССР Дмитрия Карбышева. За него проголосовали более 41% респондентов из 110 тысяч проголосовавших.

#Новости#Общественная палата Омской области#Аэропорт#Егор Летов#Общество#Омск сегодня
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