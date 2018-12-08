В Омске именем Егора Летова могут назвать клуб или библиотеку

«Я имею двоих детей. Возраст у них 30 и 32 года. У них много друзей и у меня много знакомых молодых людей. Никто из них не называл эту фамилию. Я вынуждена была потом сама зайти в интернет и очень активно почитать. Я готова более подробно изучить творчество Летова», - отмечает Герасимова.