Силуанов: «Губернаторы будут нести ответственность за работу нацпроектов в регионах»

По словам Антона Силуанова, которые приводит ТАСС, со следующего года в стране вводится новый уровень персональной ответственности за реализацию национальных проектов. За каждый этап работы будет ответственен отдельный человек. Сделано это будет для того, чтобы повысить эффективность работы на местах.
«Персональная ответственность будет со следующего года введена. На федеральном уровне персональную ответственность несут вице-премьеры за организацию нацпроекта, за результат, министры - за реализацию федеральных проектов, на уровне регионов такую ответственность несут губернаторы», - приводит слова министра информационное агентство.
От сокращения финансирования в регионах в первую очередь страдают люди, которые в этих регионах живут. Поэтому, по словам Силуанова, неправильно сокращать финансирование на местах. Теперь наказывать будут нерадивых чиновников, которые допустили срыв или задержку выполнения нацпроекта.
«Наказывать учреждение рублем неправильно, важна персональная ответственность», - резюмировал Силуанов.