Силуанов: «Губернаторы будут нести ответственность за работу нацпроектов в регионах»

По словам Антона Силуанова, которые приводит ТАСС, со следующего года в стране вводится новый уровень персональной ответственности за реализацию национальных проектов. За каждый этап работы будет ответственен отдельный человек. Сделано это будет для того, чтобы повысить эффективность работы на местах.