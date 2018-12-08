Омской области на обеспечение жильем сирот необходимо 6 миллиардов рублей

В Омской области каждый год получают жилье порядка 200 сирот, с 2012 года улучшили свои жилищные условия 2 188 человек. При этом в регионе наблюдается недостаток жилья для этой категории населения. Только на помощь достигшим 18-летия сиротам, так и не получившим свою квартиру, региону требуется 6 млрд рублей, говорит Александр Бурков.