Омской области на обеспечение жильем сирот необходимо 6 миллиардов рублей

Как сообщает пресс-служба облправительства, совещание прошло в формате видеоконференции. По словам Сергея Меняйло, во всей Сибири свыше 48 тысяч сирот имеют право на улучшение жилищных условий, однако по тем или иным причинам не могут воспользоваться им.
В Омской области каждый год получают жилье порядка 200 сирот, с 2012 года улучшили свои жилищные условия 2 188 человек. При этом в регионе наблюдается недостаток жилья для этой категории населения. Только на помощь достигшим 18-летия сиротам, так и не получившим свою квартиру, региону требуется 6 млрд рублей, говорит Александр Бурков.
В целом по Сибири ситуация похожая – каждый год из детских домов выпускается 4,5 тысячи детей-сирот, при этом более тысячи из них так и не получают положенную им квартиру. Для решения этой проблемы, по словам Меняйло, необходимо потратить 53 млрд рублей.
Во время совещания была затронута и тема образования. Омская область отмечена как один из самых успешных регионов в деле ликвидации в местных школах третьей смены. Наибольшие проблемы в борьбе с третьей сменой сейчас в республике Тыва и в Новосибирской области.