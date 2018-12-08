Город55
ГлавноеВсе новости
Омской области на обеспечение жильем сирот необходимо 6 миллиардов рублей

Омской области на обеспечение жильем сирот необходимо 6 миллиардов рублей

8 декабря 2018, 12:31
Фото: omskportal.ru
Губернатор Омской области Александр Бурков провел совещание с полпредом президента России по Сибирскому округу Сергеем Меняйло. В ходе разговора выяснилось, что на решение всех жилищных проблем сирот округа нужно 53 млрд рублей, а в Омской области – 6 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба облправительства, совещание прошло в формате видеоконференции. По словам Сергея Меняйло, во всей Сибири свыше 48 тысяч сирот имеют право на улучшение жилищных условий, однако по тем или иным причинам не могут воспользоваться им.

В Омской области каждый год получают жилье порядка 200 сирот, с 2012 года улучшили свои жилищные условия 2 188 человек. При этом в регионе наблюдается недостаток жилья для этой категории населения. Только на помощь достигшим 18-летия сиротам, так и не получившим свою квартиру, региону требуется 6 млрд рублей, говорит Александр Бурков.

В целом по Сибири ситуация похожая – каждый год из детских домов выпускается 4,5 тысячи детей-сирот, при этом более тысячи из них так и не получают положенную им квартиру. Для решения этой проблемы, по словам Меняйло, необходимо потратить 53 млрд рублей.

Во время совещания была затронута и тема образования. Омская область отмечена как один из самых успешных регионов в деле ликвидации в местных школах третьей смены. Наибольшие проблемы в борьбе с третьей сменой сейчас в республике Тыва и в Новосибирской области.

#Новости#Дети-сироты#Сергей Меняйло#Александр Бурков#Экономика#Омск сегодня
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18