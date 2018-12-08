Муниципальный транспорт Омска выходил в рейс с полупустыми баками

В интервью ГТРК «Иртыш», посвященном годовщине на посту мэра Омска, Оксана Фадина рассказала, в каком состоянии находились городские ПАТП на начало 2018 года. Первые полгода транспорт выходил в рейсы с полупустыми баками. В любой момент пассажиры могли остаться в заглохшем из-за недостатка топлива автобусе.
«У нас была кредиторская задолженность по транспорту в 700 миллионов рублей, из них 406 миллионов – по налоговым платежам. Ситуация долгое время была очень сложной, в мае она была критической. Горожане не должны были об этом знать, они должны спать спокойно и собираться утром на работу с хорошим настроением», - отмечает мэр.
При этом Оксана Фадина признает свою вину в том, что власти не могут доходчиво объяснить, для чего повышается тариф на проезд в общественном транспорте города. Градоначальница поясняет, что так просто проблемы с бюджетом не решаются.
«Чудес не бывает, как бы нам этого ни хотелось. Да, сейчас транспорт не под такой сильной угрозой. Но бюджет от этого не изменился – он как был медленно растущим, так и остался. С его помощью эти проблемы с транспортом решить нельзя», - сетует градоначальница.
Предельной точкой обнищания городского транспорта Фадина назвала ужасное состояние пассажирских автобусов. По ее словам, в рейс выходили автобусы с дырками в полу, которые кондукторы просто прикрывали куском линолеума.