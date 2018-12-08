Муниципальный транспорт Омска выходил в рейс с полупустыми баками

«Чудес не бывает, как бы нам этого ни хотелось. Да, сейчас транспорт не под такой сильной угрозой. Но бюджет от этого не изменился – он как был медленно растущим, так и остался. С его помощью эти проблемы с транспортом решить нельзя», - сетует градоначальница.