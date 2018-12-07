Жителей Октябрьского округа Омска познакомили с проектом «Восточной Рощи»

Во время встречи горожан познакомили со всеми этапами реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Восточной рощи. Проект рассчитан на два года и включает в себя на первом этапе выкладку аллеи с освещением, установку лавочек с урнами, обустройство круглой площадки и игрового комплекса для детей.