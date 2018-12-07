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Жителей Октябрьского округа Омска познакомили с проектом «Восточной Рощи»

Жителей Октябрьского округа Омска познакомили с проектом «Восточной Рощи»

7 декабря 2018, 20:17
Фото: pxhere.com
В 2019 году она станет одним из объектов федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В мартовском общественном голосовании она заняла вторую позицию после сквера «Крылатое братство», благоустроенного в этом году.

Глава администрации Октябрьского округа Владимир Куприянов познакомил жителей Кордного поселка с проектом благоустройства рощи.

В зал библиотеки, где проходила презентация, с трудом уместились все желающие ознакомиться с новым вариантом рощи. В администрации округа отмечают, что местные жители очень заинтересованы в благоустройстве родного города и все пожелания омичей будут учтены при окончательном формировании проекта.

Во время встречи горожан познакомили со всеми этапами реализации программы «Формирование комфортной городской среды» на территории Восточной рощи. Проект рассчитан на два года и включает в себя на первом этапе выкладку аллеи с освещением, установку лавочек с урнами, обустройство круглой площадки и игрового комплекса для детей.

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