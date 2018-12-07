В Омске ждут указа Путина, чтобы закончить процедуру переименования аэропорта

«Видимо, люди, которые предлагали изначально фамилию Манякина, увидели, что в шорт-листе этой фамилии нет, и переключились на Карбышева. А это большой срез населения, кто называл Манякина. Представьте, они прибавились к тем людям, которые называли Карбышева», - сказала Герасимова.