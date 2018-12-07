В Омске ждут указа Путина, чтобы закончить процедуру переименования аэропорта

В конкурсе на присвоение имени Омскому аэропорту победил Дмитрий Карбышев. За него проголосовали более 41% респондентов из 110 тысяч проголосовавших.
По мнению секретаря Общественной палаты Омской области Лидии Герасимовой, Карбышев стал победителем, потому что значительная часть омичей, ранее голосовавших за Сергея Манякина, в заключительном туре при выборе из трех кандидатур (Дмитрий Карбышев, Андрей Туполев, Михаил Ульянов) остановилась на нашем прославленном военачальнике.
«Видимо, люди, которые предлагали изначально фамилию Манякина, увидели, что в шорт-листе этой фамилии нет, и переключились на Карбышева. А это большой срез населения, кто называл Манякина. Представьте, они прибавились к тем людям, которые называли Карбышева», - сказала Герасимова.
Также она пояснила дальнейшую процедуру по переименованию Омского аэропорта. После того, как президент РФ Владимир Путин подпишет соответствующий указ, аэропорт приступит к оформлению своих зданий и внутренних помещений.