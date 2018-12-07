В ноябре омичей травили этилбензолом

Чаще всего в пробах воздуха находили превышение нормы этилбензола. Превышение предельно допустимой концентрации этого газа с едким химическим запахом в ноябре фиксировали в Омске 11 раз из 297 проб – в Советском, Ленинском и Октябрьском округах. В последнем округе в одной из 450 проб помимо этилбензола нашли еще и аммиак.
В Кировском, Советском и Ленинском округах также отмечено превышение хлорида водорода – он обнаружен в 5 пробах из 450. В Центральном округе в одной из 571 пробы специалисты обнаружили избыток фенола.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в ноябре этого года, как и в прошлом году, уровень загрязнения воздуха был «повышенный». Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах г. Омска не зафиксированы.
Всего ноябре было взято 6436 проб воздуха – по три в сутки. Специалисты ЦМС определяли в них содержание 25 различных примесей.