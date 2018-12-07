В ноябре омичей травили этилбензолом

Чаще всего в пробах воздуха находили превышение нормы этилбензола. Превышение предельно допустимой концентрации этого газа с едким химическим запахом в ноябре фиксировали в Омске 11 раз из 297 проб – в Советском, Ленинском и Октябрьском округах. В последнем округе в одной из 450 проб помимо этилбензола нашли еще и аммиак.