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В ноябре омичей травили этилбензолом

В ноябре омичей травили этилбензолом

7 декабря 2018, 16:01
Фото: pxhere.com
Специалисты омского Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды обнаружили вредные вещества во всех округах города.

Чаще всего в пробах воздуха находили превышение нормы этилбензола. Превышение предельно допустимой концентрации этого газа с едким химическим запахом в ноябре фиксировали в Омске 11 раз из 297 проб – в Советском, Ленинском и Октябрьском округах. В последнем округе в одной из 450 проб помимо этилбензола нашли еще и аммиак.

В Кировском, Советском и Ленинском округах также отмечено превышение хлорида водорода – он обнаружен в 5 пробах из 450. В Центральном округе в одной из 571 пробы специалисты обнаружили избыток фенола.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ноябре этого года, как и в прошлом году, уровень загрязнения воздуха был «повышенный». Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах г. Омска не зафиксированы.

Всего ноябре было взято 6436 проб воздуха – по три в сутки. Специалисты ЦМС определяли в них содержание 25 различных примесей.

#Новости#Воздух#Загрязнение воздуха#Происшествия
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