В Москве стартовал XVIII съезд «Единой России»

Отметим, что по итогам единого дня голосования в 2018 году партия сохранила за собой контролирующие позиции во всех региональных парламентах, в которых избирались депутаты. Спикерами в этих парламентах стали также только представители «Единой России». Как и в Омском Горсовете, спикерами городских дум стали единороссы.