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В Москве стартовал XVIII съезд «Единой России»

В Москве стартовал XVIII съезд «Единой России»

7 декабря 2018, 17:02
Фото: ИА «Город55»
В столице началась работа XVIII съезда партии «Единая Россия». В его работе примет участие свыше 3,5 тыс. делегатов со всех концов страны. Мероприятие посетит президент страны Владимир Путин.

О приезде главы государства на съезд однопартийцев сообщил официальный сайт Кремля. Всего на съезде будут работать три дискуссионные площадки – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство». Их участники обсудят итоги работы партии в 2018 году, а также результаты региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».

В частности, на площадке «Обновление» будут обсуждаться этические нормы для членов «Единой России». На площадке «Открытость» ведется дискуссия о повышении качества обратной связи с избирателями. Участники площадки «Лидерство» займутся анализом рисков и подготовкой к следующим избирательным кампаниям.

Отметим, что по итогам единого дня голосования в 2018 году партия сохранила за собой контролирующие позиции во всех региональных парламентах, в которых избирались депутаты. Спикерами в этих парламентах стали также только представители «Единой России». Как и в Омском Горсовете, спикерами городских дум стали единороссы.

Из 26 губернаторов, избиравшихся в единый день голосования, 22 победителя выборов относятся к рядам «Единой России». В сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.

На выборах всех уровней за партией осталось 60% всех мандатов. Однако даже в тех регионах, в которых не удалось набрать абсолютное большинство голосов, «Единая Россия» сохранила за собой контроль за счет межпартийной коалиции.

#Новости#Владимир Путин#Единая Россия#Политика#Омск сегодня
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