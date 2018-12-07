В Москве стартовал XVIII съезд «Единой России»

О приезде главы государства на съезд однопартийцев сообщил официальный сайт Кремля. Всего на съезде будут работать три дискуссионные площадки – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство». Их участники обсудят итоги работы партии в 2018 году, а также результаты региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».
В частности, на площадке «Обновление» будут обсуждаться этические нормы для членов «Единой России». На площадке «Открытость» ведется дискуссия о повышении качества обратной связи с избирателями. Участники площадки «Лидерство» займутся анализом рисков и подготовкой к следующим избирательным кампаниям.
Отметим, что по итогам единого дня голосования в 2018 году партия сохранила за собой контролирующие позиции во всех региональных парламентах, в которых избирались депутаты. Спикерами в этих парламентах стали также только представители «Единой России». Как и в Омском Горсовете, спикерами городских дум стали единороссы.
Из 26 губернаторов, избиравшихся в единый день голосования, 22 победителя выборов относятся к рядам «Единой России». В сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.
На выборах всех уровней за партией осталось 60% всех мандатов. Однако даже в тех регионах, в которых не удалось набрать абсолютное большинство голосов, «Единая Россия» сохранила за собой контроль за счет межпартийной коалиции.