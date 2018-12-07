Силовики задержали пьяного омича с 20 свертками наркотиков

Подозрение силовиков вызвал проходящий по улице мужчина, предположительно находящийся в состоянии опьянения. Сотрудники Росгвардии остановили омича для проверки документов.
Оказалось, что молодой человек действительно был пьян, а при себе имел свертки с запрещенным веществом. На место были вызваны сотрудники полиции, которые в присутствии понятых провели личный досмотр подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.
Ранее судимого за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.