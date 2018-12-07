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Силовики задержали пьяного омича с 20 свертками наркотиков

Силовики задержали пьяного омича с 20 свертками наркотиков

7 декабря 2018, 12:18
Фото: пресс-служба Росгвардии по Омской области
Накануне, 6 декабря, около 23:00 в Омске группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержала в Ленинском округе 27-летнего мужчину с 20 свертками наркотического вещества.

Подозрение силовиков вызвал проходящий по улице мужчина, предположительно находящийся в состоянии опьянения. Сотрудники Росгвардии остановили омича для проверки документов.

Оказалось, что молодой человек действительно был пьян, а при себе имел свертки с запрещенным веществом. На место были вызваны сотрудники полиции, которые в присутствии понятых провели личный досмотр подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

Ранее судимого за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.

#Новости#Росгвардия#Наркотики#Общество
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