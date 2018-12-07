Швея-мотористка из Омска вместо ремонта продала шубы клиентов

В отдел полиции №4 Омска поступило несколько обращений от граждан, заявляющих о краже и мошеннических действиях. Так, пять пострадавших рассказали, что обращались в ателье на улице Воровского для ремонта и пошива одежды, где познакомились со швеей.

Женщина рассказала, что ее родственник работает на ферме по разведению пушных животных в Новосибирской области и есть возможность вырастить норок для пошива шуб. Стоимость одного изделия – 35 тыс. рублей. Желающие обзавестись шубами передали злоумышленнице деньги, но обещанного не дождались и обратились в полицию. Еще два омича пожаловались на похищение шуб стоимостью 38 тыс. и 55 тыс. рублей, одежда была сдана в ремонт. Оказалось, что швея продала норковые манто, а деньги потратила. «Подозреваемой 63 года, большую часть жизни она провела в местах лишения свободы за совершение мошеннических действий. Женщина привлекалась к уголовной ответственности 8 раз», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области. В ателье подозреваемая устроилась 3 года назад, где продолжала активно нарушать закон. По факту совершенных преступлений возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража». Омичке грозит до 5 лет лишения свободы.