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ООО «Магнит» ответит омичам на вопросы по обращению с ТКО

ООО «Магнит» ответит омичам на вопросы по обращению с ТКО

7 декабря 2018, 12:42
Фото: pixabay.com
Чтобы максимально эффективно взаимодействовать с потребителями, ООО «Магнит» обновило сайт компании и опубликовало ответы на самые частые вопросы.

Обновление сайта регионального оператора анонсировал 20 ноября на пресс-конференции заместитель гендиректора по правовым вопросам Константин Шакко. Сейчас на сайте можно скачать формы запроса информации для заключения договора с оператором, а также задать свои вопросы и оставить жалобы и предложения. В мэрии поясняется, что граждане, организации и индивидуальные предприниматели по закону обязаны заключить договор с региональным оператором.

В Омской области ООО «Магнит» начнет работать с 1 января 2019 года. Оно будет контролировать функционирование систему обращения с ТКО – забирать отходы, увозить их в место сортировки и обработки, передавать отсортированные компоненты на переработку, а неперерабатываемые отходы оператор будет отправлять на захоронение. За содержание контейнерных площадок должны будут отвечать собственники многоквартирных домов или органы местного самоуправления.

#Новости#Свалка отходов#Общество#Омск сегодня
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