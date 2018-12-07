ООО «Магнит» ответит омичам на вопросы по обращению с ТКО

Обновление сайта регионального оператора анонсировал 20 ноября на пресс-конференции заместитель гендиректора по правовым вопросам Константин Шакко. Сейчас на сайте можно скачать формы запроса информации для заключения договора с оператором, а также задать свои вопросы и оставить жалобы и предложения. В мэрии поясняется, что граждане, организации и индивидуальные предприниматели по закону обязаны заключить договор с региональным оператором.
В Омской области ООО «Магнит» начнет работать с 1 января 2019 года. Оно будет контролировать функционирование систему обращения с ТКО – забирать отходы, увозить их в место сортировки и обработки, передавать отсортированные компоненты на переработку, а неперерабатываемые отходы оператор будет отправлять на захоронение. За содержание контейнерных площадок должны будут отвечать собственники многоквартирных домов или органы местного самоуправления.