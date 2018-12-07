ООО «Магнит» ответит омичам на вопросы по обращению с ТКО

Обновление сайта регионального оператора анонсировал 20 ноября на пресс-конференции заместитель гендиректора по правовым вопросам Константин Шакко. Сейчас на сайте можно скачать формы запроса информации для заключения договора с оператором, а также задать свои вопросы и оставить жалобы и предложения. В мэрии поясняется, что граждане, организации и индивидуальные предприниматели по закону обязаны заключить договор с региональным оператором.