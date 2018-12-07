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Омские Деды Морозы посоревнуются за звание лучшего волшебника города

Омские Деды Морозы посоревнуются за звание лучшего волшебника города

7 декабря 2018, 15:00
Фото: pxhere.com
Творческие соревнования пройдут 15 декабря в 16:00 в сквере имени Ф. Дзержинского. В этом году новогодние волшебники встретятся уже во второй раз.

В программу творческого слета входит дефиле «Новогодняя коллекция», на котором участникам предстоит продемонстрировать жюри свои новогодние наряды. Также Деды Морозы посоревнуются в танцах – в соревновании «Новогодний перепляс» новогодние волшебники вместе со Снегурочкой должны будут перетанцевать своих соперников.

Одним из основных состязаний слета станет конкурс «Мы пришли поздравить вас». Участники должны будут представить свои новогодние программы и показать, как они умеют развлекать маленьких и взрослых зрителей.

Оценивать конкурсантов возьмутся известные омские режиссеры, актеры и хореографы. Победителей слета определят в каждой из пяти номинациях.

Поучаствовать в конкурсе за звание лучшего Деда Мороза может любой. Для этого нужно обратиться в Дворец Культуры Кировского Округа или же присоединиться к состязаниям в день мероприятия.

Следующим крупным событием городской программы будет открытие омской Усадьбы Деда Мороза. В этом году она переехала в музей «Искусство Омска» на территории Омской Крепости. Усадьба откроется 23 декабря в 11:00.

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