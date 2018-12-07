Омская компания похитила 40 млн, выделенные на устранение последствий паводка

Согласно материалам дела, в 2016 году ООО «ДСК» заключило договор субподряда с государственным предприятием «Дорожное ремонтно-строительное управление №5» на выполнение работ по ликвидации последствий паводка на территории Знаменского района, произошедшего в 2015 году.
Пользуясь тем, что заказчик не мог проверить фактические объемы выполненных работ из-за наступления отрицательных температур в ноябре-декабре 2016 года, участники данной организованной группы изготовили недостоверную исполнительную документацию, содержащую информацию о выполнении взятых на себя обязательств согласно заключенному договору.
Таким образом, злоумышленники присвоили более 40 млн рублей в счет оплаты фактически не выполненных работ, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области.