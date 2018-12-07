Омская компания похитила 40 млн, выделенные на устранение последствий паводка

Пользуясь тем, что заказчик не мог проверить фактические объемы выполненных работ из-за наступления отрицательных температур в ноябре-декабре 2016 года, участники данной организованной группы изготовили недостоверную исполнительную документацию, содержащую информацию о выполнении взятых на себя обязательств согласно заключенному договору.