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Омская Госавтоинспекция нашла водителя, сбившего ребенка на остановке

Омская Госавтоинспекция нашла водителя, сбившего ребенка на остановке

7 декабря 2018, 20:16
Фото: pixabay.com
3 декабря в дежурную часть поступило сообщение, что в 11:30 на остановке «25-я Северная» сбили ребенка. Сообщение поступило из медучреждения, куда обратилась пострадавшая 12-летняя девочка.

Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить местонахождение водителя авто. Сбившим девочку «Ссанг Йонг Корандо» в этот день управлял 63-летний местный житель.

Сотрудники полиции проводят проверку, которая покажет все обстоятельства и причины происшествия. Пока понятно одно: водитель будет наказан за то, что скрылся с места ДТП.

Омская Госавтоинспекция напоминает водителям, что по правилам дорожного движения, причастный к ДТП водитель обязан остановить автомобиль. За оставление места ДТП участнику происшествия грозит арест либо лишение прав.

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