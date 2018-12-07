Омская Госавтоинспекция нашла водителя, сбившего ребенка на остановке

Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить местонахождение водителя авто. Сбившим девочку «Ссанг Йонг Корандо» в этот день управлял 63-летний местный житель.
Сотрудники полиции проводят проверку, которая покажет все обстоятельства и причины происшествия. Пока понятно одно: водитель будет наказан за то, что скрылся с места ДТП.
Омская Госавтоинспекция напоминает водителям, что по правилам дорожного движения, причастный к ДТП водитель обязан остановить автомобиль. За оставление места ДТП участнику происшествия грозит арест либо лишение прав.