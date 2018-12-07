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Омичей зовут на чтение книг с собаками

Омичей зовут на чтение книг с собаками

7 декабря 2018, 12:52
Фото: иллюстрация / pixabay.com
В Омске 10 декабря в 10:00 в библиотеке имени А.М. Горького, расположенной по адресу улица Торговая, 25, пройдут чтения с собаками. Юные омичи прочитают четвероногим друзьям басню Сергея Михалкова «Заяц-симулянт».

Инициатором необычных чтений выступил центр зоотерапии «Дверь в лето». По словам заместителя директора омских муниципальных библиотек Надежды Кузнецовой, чтения собакам пользуются большой популярностью и у детей, и у родителей.

Юные омичи с удовольствием читают четвероногим слушателям, тем самым тренируя навыки беглого и выразительного чтения. После прочтения произведения ребята обсуждают с библиотекарем интересные факты из биографии писателя, рассматривают значения новых слов и делятся впечатлениями от прочитанного, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.

#Новости#Собаки#Библиотека#Город
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