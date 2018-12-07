Омичей зовут на чтение книг с собаками

Юные омичи с удовольствием читают четвероногим слушателям, тем самым тренируя навыки беглого и выразительного чтения. После прочтения произведения ребята обсуждают с библиотекарем интересные факты из биографии писателя, рассматривают значения новых слов и делятся впечатлениями от прочитанного, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.