Город55
ГлавноеВсе новости
Омича подозревают в сексуальной связи с подростком

Омича подозревают в сексуальной связи с подростком

7 декабря 2018, 11:20
Фото: иллюстрация / pixabay.com
В Омской области 27-летнего жителя Азовского района подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 134 УК РФ, — половом сношении с 14-летней односельчанкой.

Инцидент произошел 24 сентября 2018 года, когда в помещении станции технического обслуживания одного из сел Азовского немецкого национального района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил половой акт с 14-летней девочкой.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области, подозреваемый был допрошен, специалистами проведены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и биологическая экспертизы.

В ходе расследования информация о похищении молодым человеком двоих малолетних детей не подтвердилась. В настоящее время следствие проверяет сведения о причастности подозреваемого к другим преступлениям.

#Новости#Подростки#Уголовное дело#Общество
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18