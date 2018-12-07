Омича подозревают в сексуальной связи с подростком

Инцидент произошел 24 сентября 2018 года, когда в помещении станции технического обслуживания одного из сел Азовского немецкого национального района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил половой акт с 14-летней девочкой.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области, подозреваемый был допрошен, специалистами проведены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и биологическая экспертизы.
В ходе расследования информация о похищении молодым человеком двоих малолетних детей не подтвердилась. В настоящее время следствие проверяет сведения о причастности подозреваемого к другим преступлениям.