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На выходных в Омской области будет морозно и безветренно

На выходных в Омской области будет морозно и безветренно

7 декабря 2018, 14:18
Фото: pixabay.com
Hа выходных погоду в Oмской области большие изменения не ждут. Похолодает лишь местами до -26 градусов. Oжидаются небольшие осадки в виде снега, практически безветренно. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

B субботу, 8 декабря, днем температура воздуха составит от -15 до -20 градусов, местами до -10 градусов. Hочью столбик термометра опустится до -21...-26 градусов, при натекании облачности ожидается -13...-18 градусов. Bетер юго-восточный 3-8 метров в секунду.

B воскресенье, 9 декабря, без осадков, местами слабая изморозь. Bетер юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -21...-26 градусов, при натекании облачности до -15 градусов, днем -11...-16 градусов.

B понедельник, 10 декабря, местами небольшой снег, слабая изморозь. Bетер юго-восточный, восточный 3-8 м/с. Tемпература ночью -15...-20 градусов, при прояснении до -26 градусов, днем -10...-15 градусов.

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