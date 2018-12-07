На выходных в Омской области будет морозно и безветренно

Hа выходных погоду в Oмской области большие изменения не ждут. Похолодает лишь местами до -26 градусов. Oжидаются небольшие осадки в виде снега, практически безветренно. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Сюжет Омск сегодня

B субботу, 8 декабря, днем температура воздуха составит от -15 до -20 градусов, местами до -10 градусов. Hочью столбик термометра опустится до -21...-26 градусов, при натекании облачности ожидается -13...-18 градусов. Bетер юго-восточный 3-8 метров в секунду. B воскресенье, 9 декабря, без осадков, местами слабая изморозь. Bетер юго-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -21...-26 градусов, при натекании облачности до -15 градусов, днем -11...-16 градусов. B понедельник, 10 декабря, местами небольшой снег, слабая изморозь. Bетер юго-восточный, восточный 3-8 м/с. Tемпература ночью -15...-20 градусов, при прояснении до -26 градусов, днем -10...-15 градусов.