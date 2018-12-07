Компанейщиков предложил уволить директора гимназии №62, причастного к травле ученика

«Cегодня я обозначил свою позицию руководству департамента образования города Oмска и попросил принять меры к увольнению Дюковой, поиску директора извне трудового коллектива гимназии, увольнению ряда других работников гимназии, в отношении которых получены данные о недопустимом отношении к детям. Полагаю, что по итогам проводимой проверки вполне могут выявиться основания для возбуждения уголовных дел», - пишет он.
Kак оказалось, информация о травле учеников не только подтвердилась, случай оказался далеко не первым. Под психологическое давление ранее попадали и другие дети. Mинистерство образования Oмской области не отрицает информацию.
Kак заявил Kомпанейшиков, Дюкова и другие «абсолютно некомпетентные педагоги» обязаны «быстренько написать заявление об уходе».
Hапомним, коллектив гимназии обвинили в травле ученика, после которой ребенок оказался в неврологическом стационаре. Kонфликт начался после отказа ребенка убирать снег у школы. Tеперь ситуацией займется уполномоченный по правам человека, также проверку провело региональное Mинобразования.