Компанейщиков предложил уволить директора гимназии №62, причастного к травле ученика

«Cегодня я обозначил свою позицию руководству департамента образования города Oмска и попросил принять меры к увольнению Дюковой, поиску директора извне трудового коллектива гимназии, увольнению ряда других работников гимназии, в отношении которых получены данные о недопустимом отношении к детям. Полагаю, что по итогам проводимой проверки вполне могут выявиться основания для возбуждения уголовных дел», - пишет он.