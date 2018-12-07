Казаки защитят красноярские елки от браконьеров

По данным «Проспекта Мира», если причиненный лесному хозяйству края ущерб превысит пять тысяч рублей, то нарушителям грозит уголовная ответственность: браконьеры могут попасть за решетку на срок до 2 лет, а также будут обязаны выплатить штраф до 200 тысяч рублей.