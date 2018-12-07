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Казаки защитят красноярские елки от браконьеров

Казаки защитят красноярские елки от браконьеров

7 декабря 2018, 13:34
Фото: pxhere.com
В первый день зимы в Красноярском крае стартовал сезон заготовки елок. Инспекторы Министерства лесной охраны вместе с полицией и общественными лесными инспекторами начали усиление охраны молодых хвойных деревьев.

Опергруппы организовывают дежурство на въездах в город и на автомагистралях края. Сотрудники ГИБДД вместе с лесоохраной будут досматривать машины перевозчиков елей, чтобы не допустить неразрешенной продукции.

Лесным браконьерам за незаконный улов будут выписаны штрафы: для граждан – от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – 20-40 тысяч рублей, юридические же лица за незаконную вырубку леса должны будут оплатить штраф до 300 тысяч рублей.

По данным «Проспекта Мира», если причиненный лесному хозяйству края ущерб превысит пять тысяч рублей, то нарушителям грозит уголовная ответственность: браконьеры могут попасть за решетку на срок до 2 лет, а также будут обязаны выплатить штраф до 200 тысяч рублей.

#Новости#Казаки#Вырубка леса#Лес#Вырубка елок#Общество
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