Горожане собрали 22 тысячи теплых вещей для омских пенсионеров

«Получив теплый шарф, варежки, перчатки и прочие вещи, которые согреют в холодное время года, люди старшего поколения не только будут рады подарку, но и почувствуют тепло окружающих», — отметила директор городского Центра социальной поддержки населения Елена Дзюба.