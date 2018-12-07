Горожане собрали 22 тысячи теплых вещей для омских пенсионеров

Акцию «Подари тепло» организовали департамент общественных отношений города Омска и городской Центр социальной поддержки. Ее главной целью стало оказание помощи пожилым омичам, которые нуждаются в поддержке. Опыт работы Центра показывает, что не все пенсионеры окружены необходимой заботой.
«Получив теплый шарф, варежки, перчатки и прочие вещи, которые согреют в холодное время года, люди старшего поколения не только будут рады подарку, но и почувствуют тепло окружающих», — отметила директор городского Центра социальной поддержки населения Елена Дзюба.
На сегодняшний день благодаря отзывчивости омичей уже более трехсот пожилых горожан подобрали себе теплые вещи на холодную омскую зиму.
В профильном департаменте уточнили, что граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в городской Центр социальной поддержки населения для получения материальной помощи.