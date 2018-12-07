Городские власти отдадут здание 23-ей СДЮСШОР гандболистам

Как сообщили Городу55 в департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта, городские власти приостанавливают объединение СДЮСШОР № 23 и СДЮСШОР № 35 для подробной проработки реорганизации учреждений. Вопрос будет решаться исключительно в пользу воспитанников школ и их родителей.
«Обращаем внимание, что решение о реорганизации СДЮСШОР № 35 в виде присоединения к нему СДЮСШОР № 23 не принято, вопрос находится на стадии проработки и будет рассмотрен с учетом интересов спортивной школы и обучающихся детей», - говорится в официальном ответе ведомства.
Напомним, о слиянии спортшколы № 23 на улице Масленникова, 140 стало известно в конце ноября. Учреждение, в котором работают лучшие тренеры Омска по конькобежному спорту, тренеры двукратного Олимпийского призера Ольги Граф, планировалось объединить с специализирующейся на фигурном катании СДЮСШОР № 35.
Работники учреждения, как утверждает сайт газеты «Ваш Ореол», боятся того, что школа потеряет здание, а следом за ним и самостоятельность. При этом кому достанется здание школы, как слияние повлияет на зарплаты персонала в СДЮСШОР № 23 - не знает никто.
Как стало известно Городу55, здание 140 по улице Масленникова отойдет СибГУФК. Университет перестроит все помещения в нем, а позже запустит как универсальный спортивный центр игровых видов спорта. Как сообщили редакции в депспорта, договоренность о строительстве центра была достигнута еще в 2014 году с тогда еще министром спорта страны Виталием Мутко.
«В ходе визита министра спорта России Виталия Мутко 1 сентября 2014 года было принято решение о строительстве универсального комплекса для игровых видов спорта. Объект будет возведен по Программе развития гандбола в РФ на 2017-2024 годы», - отмечается в ответе подразделения мэрии.
Строительство комплекса начнется не раньше 2021 года. Как отмечают в мэрии, спортшкола № 23 продолжит свою работу в здании до начала строительства.
Помимо этого в ведомстве уверяют – сокращений тренерского состава или его заработной платы в результате объединения школ не планируется. Возможны сокращения дублирующего административного персонала. Тренировки конькобежцев, как и раньше, будут проходить на стадионе «Красная звезда» и на площадке СДЮСШОР № 35.