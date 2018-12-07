Городские власти отдадут здание 23-ей СДЮСШОР гандболистам

Как стало известно Городу55, здание 140 по улице Масленникова отойдет СибГУФК. Университет перестроит все помещения в нем, а позже запустит как универсальный спортивный центр игровых видов спорта. Как сообщили редакции в депспорта, договоренность о строительстве центра была достигнута еще в 2014 году с тогда еще министром спорта страны Виталием Мутко.