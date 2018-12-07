Глава Москаленского района Гейнц добровольно покинул свой пост

«Если до октября то, что было предусмотрено, не будет сделано, я приму кадровые решения. Потому что мы эту школу делаем второй год. Если вы как распорядители средств вовремя не отработали контракты, спрос будет с вас», - заявил губернатор Омской области Александр Бурков.