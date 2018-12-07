Глава Москаленского района Гейнц добровольно покинул свой пост

Решение принять добровольную отставку Гейнца москаленские депутаты приняли сегодня, 7 декабря. Этот день Гейнц все еще проведет в статусе главы района, однако уже с понедельника его на этом посту заменит Геннадий Алешин, сообщил он сам редакции Города55.
«В этом секрета никакого нет, Совет депутатов действительно одобрил отставку Андрея Гейнца. Заседание прошло в достаточно быстром режиме. 7 декабря у него последний день работы. После его ухода исполнять обязанности главы района буду я, Геннадий Алешин», - пояснил будущий глава района.
Логично предположить, что уход Гейнца связан с критикой в его адрес со стороны губернатора Омской области Александра Буркова. Глава региона оказался недоволен незаконченным ремонтом Алексеевской средней школы. За два года работы так и не закончились.
«Если до октября то, что было предусмотрено, не будет сделано, я приму кадровые решения. Потому что мы эту школу делаем второй год. Если вы как распорядители средств вовремя не отработали контракты, спрос будет с вас», - заявил губернатор Омской области Александр Бурков.