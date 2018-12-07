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Эксперты признали аморальной рекламу омского автокомплекса

Эксперты признали аморальной рекламу омского автокомплекса

7 декабря 2018, 12:31
Фото: pixabay.com
Во вторник, 4 декабря, в Омском УФАС прошло заочное заседание Экспертного совета по рекламе.

Эксперты обсудили примеры рекламы, распространяемой по территории нашего города. В частности, противоречивое мнение у экспертов создалось по поводу рекламы автокомплекса для корейских автомобилей «Кореямобиль».

На баннерах компании, размещенных по городу, используется фраза «На обслуживании корейских авто мы собаку съели». Выражение устойчивое, и в контексте компании это означает, что в автокомплексе работают настоящие мастера. Однако экспертов возмутило то, что на плакате фраза дополняется изображением собаки.

«Не имея претензий к использованию в рекламе утверждения «собаку съели», большинство экспертов посчитали неприемлемым в рекламе изображение собаки, поскольку оно является оскорбительным по отношению к любителям животных, зоозащитников, недопустимым с точки зрения морали», - такое решение относительно баннеров вынесли в Омском УФАС.

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