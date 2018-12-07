Эксперты признали аморальной рекламу омского автокомплекса

На баннерах компании, размещенных по городу, используется фраза «На обслуживании корейских авто мы собаку съели». Выражение устойчивое, и в контексте компании это означает, что в автокомплексе работают настоящие мастера. Однако экспертов возмутило то, что на плакате фраза дополняется изображением собаки.