Директор МУП «Саргатское ЖКХ» скрыл 13 млн рублей от налоговой

Согласно версии следствия, в 2017 году при наличии непогашенной недоимки по налогам и сборам в размере более 13 млн рублей и имея возможность полностью погасить задолженность, умышленно создал ситуацию отсутствия на расчетных счетах предприятия денежных средств — расчеты с контрагентами за поставки товара и оказание услуг производились в обход данных счетов.