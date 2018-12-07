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Директор МУП «Саргатское ЖКХ» скрыл 13 млн рублей от налоговой

Директор МУП «Саргатское ЖКХ» скрыл 13 млн рублей от налоговой

7 декабря 2018, 10:53
Фото: иллюстрация / pixabay.com
Саргатский районный суд Омской области рассмотрит уголовное дело в отношении директора МУП «Саргатское ЖКХ». Он обвиняется в сокрытии денежных средств и неуплате налогов на сумму более 13 млн рублей.

Согласно версии следствия, в 2017 году при наличии непогашенной недоимки по налогам и сборам в размере более 13 млн рублей и имея возможность полностью погасить задолженность, умышленно создал ситуацию отсутствия на расчетных счетах предприятия денежных средств — расчеты с контрагентами за поставки товара и оказание услуг производились в обход данных счетов.

Несмотря на собранную доказательную базу, свою вину в преступлении мужчина не признал. Уголовное дело будет рассмотрено в суде по существу после вручения фигуранту копии обвинительного заключения, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

#Новости#Уголовное дело#Налоги#Город
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