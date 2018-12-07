«Авангарду» не удалось взять реванш над московским ЦСКА

Омским «ястребам» не удалось взять реванш за проигрыш месячной давности. Тогда «Авангард» уступил московскому ЦСКА со счетом 2:4.
И хотя начало матча было многообещающим — соперники на старте редко выходили из своей зоны, счет был открыт лишь во втором периоде. «Армейцы» первыми дважды забили в ворота «Авангарда».
Затем Емелину удалось вернуть один гол в ворота противника, после чего ЦСКА опять увеличил разрыв до двух шайб. В третьем периоде Зернов отыграл еще одно очко и матч завершился со счетом 3:2 в пользу московской команды.