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«Авангарду» не удалось взять реванш над московским ЦСКА

«Авангарду» не удалось взять реванш над московским ЦСКА

7 декабря 2018, 08:31
Фото: hawk.ru
Накануне, 6 декабря, омский «Авангард» провел первую выездную игру, соперником по которой был московский ЦСКА. Противостояние закончилось победой столичной команды со счетом 3:2.

Омским «ястребам» не удалось взять реванш за проигрыш месячной давности. Тогда «Авангард» уступил московскому ЦСКА со счетом 2:4.

И хотя начало матча было многообещающим — соперники на старте редко выходили из своей зоны, счет был открыт лишь во втором периоде. «Армейцы» первыми дважды забили в ворота «Авангарда».

Затем Емелину удалось вернуть один гол в ворота противника, после чего ЦСКА опять увеличил разрыв до двух шайб. В третьем периоде Зернов отыграл еще одно очко и матч завершился со счетом 3:2 в пользу московской команды.

#Новости#ХК Авангард#Спорт
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