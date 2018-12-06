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Жители поселка Нововаршавка жалуются на холод в квартирах (Видео)

Жители поселка Нововаршавка жалуются на холод в квартирах (Видео)

6 декабря 2018, 12:01
Фото: иллюстрация / pixabay.com
Жители рабочего поселка Нововаршавка Омской области замерзают в своих квартирах — термометр показывает +16 градусов.

Сегодня, 6 декабря, в группе «ЧП Омск» появилась видеозапись, на которой житель р.п. Нововаршавка показывает комнатный термометр, столбик которого находится на отметке +16 градусов. По словам автора публикации, в квартире очень холодно — жители уже неделю мерзнут в своих домах, поскольку обращения в местное ТСЖ и Тепловую компанию не приносят результатов.

В комментариях к публикации омичи сообщили о похожей ситуации только в селе Сосновское Таврического района. Жители села «воевали» 4 года, чтобы в их квартирах стало теплее, но так ничего и не добились.

ОБНОВЛЕНО

В пресс-службе Министерства строительства Омской области сообщили, что в домах действительно есть проблемы, выезжали представители Нововаршавской тепловой компании и ТСЖ. За выходные дни, до 10 декабря проблема будет устранена.

#Новости#Жалобы#Видео#Общество
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