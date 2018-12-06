Жители поселка Нововаршавка жалуются на холод в квартирах (Видео)

Сегодня, 6 декабря, в группе «ЧП Омск» появилась видеозапись, на которой житель р.п. Нововаршавка показывает комнатный термометр, столбик которого находится на отметке +16 градусов. По словам автора публикации, в квартире очень холодно — жители уже неделю мерзнут в своих домах, поскольку обращения в местное ТСЖ и Тепловую компанию не приносят результатов.
В комментариях к публикации омичи сообщили о похожей ситуации только в селе Сосновское Таврического района. Жители села «воевали» 4 года, чтобы в их квартирах стало теплее, но так ничего и не добились.
ОБНОВЛЕНО
В пресс-службе Министерства строительства Омской области сообщили, что в домах действительно есть проблемы, выезжали представители Нововаршавской тепловой компании и ТСЖ. За выходные дни, до 10 декабря проблема будет устранена.