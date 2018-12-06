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Выпавшая из автобуса омичка требует с «Омскоблавтотранса» 150 тыс. рублей

Выпавшая из автобуса омичка требует с «Омскоблавтотранса» 150 тыс. рублей

6 декабря 2018, 09:41
Фото: иллюстрация / omskoblauto.ru
Жительница Омска намерена взыскать с АО «Омскоблавтотранс» 150 тыс. рублей. Соответствующий иск поступил на рассмотрение Кировского районного суда города Омска.

Причиной заявления послужил инцидент, произошедший 29 июля около 20:00 на остановке общественного транспорта «СНТ «Яблонька». К остановке подъехал автобус №214, принадлежащий ООО «Омскоблавтотранс», и пассажиры начали посадку. Истица зашла в транспорт последняя, после чего двери закрылись. Но затем водитель не начал движение, а неожиданно снова открыл двери.

В итоге женщина выпала из автобуса и ударилась рукой об установленную на остановке лавочку. Омичка почувствовала сильную боль и стала звать на помощь. Однако ни кондуктор, ни водитель не вышли из автобуса и не помогли пассажирке, а закрыли двери и уехали.

Женщине помогли прохожие, позже пришедшие на остановочный пункт — ее подняли и посадили в последний автобус. Когда омичка приехала домой, то вызвала скорую медицинскую помощь, которая госпитализировала женщину в Городскую клиническую больницу №1 имени А.Н. Кабанова.

Врачи констатировали закрытый оскольчатый разгибательный внутрисуставной перелом дистального метаэпифиза лучевой кости, со смещением. Пациентке сделали операцию и отправили продолжать амбулаторное лечение под наблюдением врача-травматолога.

Теперь женщина намерена взыскать с АО «Омскоблатотранса» компенсацию морального вреда, связанного с физическими и нравственными страданиями, в размере 150 тыс. рублей.

Заседание по делу состоится 18 декабря, сообщает пресс-служба Кировского районного суда города Омска.

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