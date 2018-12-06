Выпавшая из автобуса омичка требует с «Омскоблавтотранса» 150 тыс. рублей

В итоге женщина выпала из автобуса и ударилась рукой об установленную на остановке лавочку. Омичка почувствовала сильную боль и стала звать на помощь. Однако ни кондуктор, ни водитель не вышли из автобуса и не помогли пассажирке, а закрыли двери и уехали.