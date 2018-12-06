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В Омской области поймали взломщика, орудовавшего ножницами

В Омской области поймали взломщика, орудовавшего ножницами

6 декабря 2018, 20:42
Фото: pxhere.com
В Нижнеомскую полицию обратилась 21-летняя жительница Омска. Она приехала к родственникам в село на своем автомобиле «Лифан» и оставила его под окнами дома. А утром ее ждали неприятности: замки всех четырех дверей были повреждены, а заднее стекло поцарапано.

Эксперты, прибывшие на место, осмотрели авто и опросили граждан, которые могли видеть, что же произошло. В ходе оперативных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался 44-летний местный житель.

Полицейским мужчина рассказал, что в день совершения преступления он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и, возвращаясь домой, не смог пройти мимо припаркованного «Лифана». Имеющиеся у сельчанина с собой портные ножницы побудили его вскрыть замки, однако попытки оказались тщетными.

Сотрудники правопорядка изъяли орудие преступления у мужчины. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, ущерб, причиненный автомобилю омички, оценили в 35 715 рублей.

Теперь на мужчину заведено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Максимальное наказание, которое подозреваемый может получить, – 2 года лишения свободы.

#Новости#Уголовное дело#УМВД#Страх и ненависть#Происшествия
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