В Омской области поймали взломщика, орудовавшего ножницами

В Нижнеомскую полицию обратилась 21-летняя жительница Омска. Она приехала к родственникам в село на своем автомобиле «Лифан» и оставила его под окнами дома. А утром ее ждали неприятности: замки всех четырех дверей были повреждены, а заднее стекло поцарапано.

Сюжет Страх и ненависть

Эксперты, прибывшие на место, осмотрели авто и опросили граждан, которые могли видеть, что же произошло. В ходе оперативных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался 44-летний местный житель. Полицейским мужчина рассказал, что в день совершения преступления он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, и, возвращаясь домой, не смог пройти мимо припаркованного «Лифана». Имеющиеся у сельчанина с собой портные ножницы побудили его вскрыть замки, однако попытки оказались тщетными. Сотрудники правопорядка изъяли орудие преступления у мужчины. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, ущерб, причиненный автомобилю омички, оценили в 35 715 рублей. Теперь на мужчину заведено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Максимальное наказание, которое подозреваемый может получить, – 2 года лишения свободы.