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В омском магазине появилась «полка добра» с бесплатными продуктами

В омском магазине появилась «полка добра» с бесплатными продуктами

6 декабря 2018, 16:10
Фото: pixabay.com
В омском магазине появилась «полка добра». Находится в ТК «Гранат» в Нефтяниках. Об этом сообщила организатор акции Светлана Недолужко в группе «Омск ВК», разместив фото, на котором видно, что омичи активно принимают участие. Корзина наполнена недорогими продуктами.

«Недавно в интернете просмотрела видео, которое воодушевило меня и администратора нашего комплекса «Гранат» Светлану Юрьевну и в нашем городе сделать доброе дело — организовать «полку добра». Напечатали и расклеили объявления, плакаты с информацией, поставили столик с корзиной. Заполнили продуктами первой необходимости - хлеб, овощи, крупы, консервы», - пишет автор.

Сначала омичи просто изучали предложение, но спустя несколько дней начали постепенно заполнять «Полку добра». Так же быстро корзины опустошались. Неравнодушных оказалось больше. Сейчас полка редко пустует.

Пополнить «полку добра» может каждый. Единственное требование – продукцию приобретать не скоропортящуюся.

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