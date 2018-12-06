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В 2019 году в Омске высадят тополя и шаровидные ивы

В 2019 году в Омске высадят тополя и шаровидные ивы

6 декабря 2018, 08:04
Фото: иллюстрация / pixabay.com
Для возвращения Омску статуса «города-сада» чиновники решили возродить посадку тополей, удобных хорошей выдачей воздуха. Для этого выбраны серебристые тополя, лишенные пуха.

Чтобы у города отпала необходимость закупаться саженцами деревьев в других регионах, в Центральном округе Омска был создан питомник на площади 11 гектаров. В настоящее время саженцы деревьев высажены на площади в 2 га.

Уже в 2019 году планируется получить и высадить в Омске первые саженцы серебристых тополей и шаровидных ив. Саженцы хвойных деревьев будут готовы к посадке только через два года, сообщил директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров.

Также он добавил, что обслуживают питомник шесть человек и планируется привлекать к работам сезонных сотрудников. Что касается дальнейшего содержания зеленых зон Омска, то уже подготовлено предложение о создании отдельного подразделения, которое и будет отвечать за этот вопрос, сообщает «Новый Омск».

#Новости#Посадка деревьев#Деревья#Город
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