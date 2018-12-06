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Пьяный омич угрожал врачу расправой

Пьяный омич угрожал врачу расправой

6 декабря 2018, 16:14
Фото: pixabay.com
Сегодня ночью в Омске Росгвардия задержала нетрезвого мужчину, который размахивал кулаками перед лицом врачей.

«Скорую» вызвали прохожие, которые обнаружили неизвестного недалеко от проезжей части. Мужчина лежал в снегу, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Приехавшие на вызов медики попытались доставить неизвестного в медучреждение, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь. Однако нетрезвый гражданин эти попытки пресек: мужчина стал агрессивно себя вести и попытался ударить одного из врачей.

Теперь уже помощь потребовалась бригаде скорой помощи. Они воспользовались тревожной кнопкой в автомобиле «скорой». Наряд Росгвардии вскоре прибыл на место происшествия и одним своим видом угомонил «отмороженного» (буйного товарища). Сотрудники гвардии помогли усадить 31-летнего пациента в карету скорой помощи и проконтролировали, чтобы медики доставили мужчину в медсанчасть без происшествий.

#Новости#Скорая помощь#Росгвардия#Страх и ненависть#Происшествия
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