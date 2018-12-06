Пьяный омич угрожал врачу расправой

Теперь уже помощь потребовалась бригаде скорой помощи. Они воспользовались тревожной кнопкой в автомобиле «скорой». Наряд Росгвардии вскоре прибыл на место происшествия и одним своим видом угомонил «отмороженного» (буйного товарища). Сотрудники гвардии помогли усадить 31-летнего пациента в карету скорой помощи и проконтролировали, чтобы медики доставили мужчину в медсанчасть без происшествий.