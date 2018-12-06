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Площадь перед Музыкальным театром отремонтируют к приезду Путина и Назарбаева

Площадь перед Музыкальным театром отремонтируют к приезду Путина и Назарбаева

6 декабря 2018, 07:35
Фото: ИА «Город55»
Накануне, 5 декабря, на заседании Архитектурно-градостроительного совета в мэрии было предложено провести реконструкцию площади перед Музыкальным театром к приезду в Омск двух глав государств — президента России Владимира Путина и главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Напомним, ранее Город55 сообщал, что в 2019 году состоится XV Форум Межрегионального сотрудничества двух государств — России и Казахстана. Президент России Владимир Путин предложил сделать Омск площадкой для проведения данного мероприятия.

На предложение представителя городского департамента культуры разработать новый эскиз реконструкции Театральной площади был получен ответ, что концепция благоустройства площади уже существует и является частью масштабного проекта изменения центра Омска и набережных, сообщает «Омск здесь».

#Новости#Музыкальный театр#Реконструкция#Город
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