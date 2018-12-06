Омский студенческий центр эвакуировали из-за псевдозамыкания проводки

В одном из офисных помещений на первом этаже здания произошло возгорание из-за короткого замыкания – такая ситуация была обрисована работникам центра. В течение двух минут после срабатывания сигнализации весь персонал был эвакуирован на безопасное расстояние.
Специалисты управления отметили четкость и слаженность действия работников студцентра, а также правильный порядок необходимых действий. В мэрии добавили, что после успешного завершения учебной эвакуации с персоналом центра провели подробный инструктаж.
«В тренировках по реагированию на учебные чрезвычайные ситуации, которые требуют быстроты принятия решений и оперативности действий, коллектив участвует не впервые. Такие мероприятия помогают сотрудникам приобрести необходимые умения и навыки ориентирования в вероятных экстремальных условиях», - отметил руководитель центра Антон Коробов.