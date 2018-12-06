Омские таможенники не пустили 152 тонны орехов и овощей из Казахстана

Продукцию перевозчик планировал продать в Омской, Новосибирской и Красноярской областях, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Омской области.
Проверка товара выявила следующие нарушения:
- ввозимый репчатый лук оказался просроченным;
- семь партий орехов, сухофруктов, хурмы, мандаринов и томатов общим весом 102,9 тонны, выращенных в Узбекистане и Китае, не подтверждались фитосанитарными сертификатами;
- также отсутствовали документы на партию муки весом 10 тонн;
- на ящиках партии зеленых овощей весом 20 тонн отсутствовала маркировка, что затрудняло определение места ее происхождения.
За нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции перевозчики привлечены к административной ответственности. Машины с товаром отправили с территории России в Казахстан.