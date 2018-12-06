Омские таможенники не пустили 152 тонны орехов и овощей из Казахстана

В ноябре 2018 года специалисты Россельхознадзора Омской области совместно с пограничниками пресекли незаконный ввоз на территорию России из Республики Казахстан 10 партий подкарантинной и опасной продукции, общий вес которой составил 152,9 тонны.

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Продукцию перевозчик планировал продать в Омской, Новосибирской и Красноярской областях, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Омской области. Проверка товара выявила следующие нарушения: - ввозимый репчатый лук оказался просроченным; - семь партий орехов, сухофруктов, хурмы, мандаринов и томатов общим весом 102,9 тонны, выращенных в Узбекистане и Китае, не подтверждались фитосанитарными сертификатами; - также отсутствовали документы на партию муки весом 10 тонн; - на ящиках партии зеленых овощей весом 20 тонн отсутствовала маркировка, что затрудняло определение места ее происхождения. За нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции перевозчики привлечены к административной ответственности. Машины с товаром отправили с территории России в Казахстан.