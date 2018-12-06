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Омские таможенники не пустили 152 тонны орехов и овощей из Казахстана

Омские таможенники не пустили 152 тонны орехов и овощей из Казахстана

6 декабря 2018, 15:34
Фото: pixabay.com
В ноябре 2018 года специалисты Россельхознадзора Омской области совместно с пограничниками пресекли незаконный ввоз на территорию России из Республики Казахстан 10 партий подкарантинной и опасной продукции, общий вес которой составил 152,9 тонны.

Продукцию перевозчик планировал продать в Омской, Новосибирской и Красноярской областях, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Омской области.

Проверка товара выявила следующие нарушения:

- ввозимый репчатый лук оказался просроченным;

- семь партий орехов, сухофруктов, хурмы, мандаринов и томатов общим весом 102,9 тонны, выращенных в Узбекистане и Китае, не подтверждались фитосанитарными сертификатами;

- также отсутствовали документы на партию муки весом 10 тонн;

- на ящиках партии зеленых овощей весом 20 тонн отсутствовала маркировка, что затрудняло определение места ее происхождения.

За нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции перевозчики привлечены к административной ответственности. Машины с товаром отправили с территории России в Казахстан.

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