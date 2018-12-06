Омичу грозит 2 года колонии за кражу 30 пачек кофе

Омича задержали и доставили в полицию. Во время обыска при нем обнаружили краденое кофе на сумму 13 тыс. рублей. Мужчина два года назад вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за кражу. В общей сложности к уголовной ответственности привлекался 7 раз. Постоянного места жительства не имеет.