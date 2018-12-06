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Омичу грозит 2 года колонии за кражу 30 пачек кофе

Омичу грозит 2 года колонии за кражу 30 пачек кофе

6 декабря 2018, 18:17
Фото: pixabay.com
Дознаватель отдела полиции ОМВД России возбудил уголовное дело по факту кражи из магазина, расположенного в районном центре. Произошло это накануне, 5 декабря, когда в полицию обратились работники магазина и рассказали о краже из ТЦ 31 упаковки кофе.

Правоохранители начали расследование. Один из сотрудников полиции заметил бегущего в сторону маршрутной остановки мужчину. В руках у него были тяжелые пакеты.

Омича задержали и доставили в полицию. Во время обыска при нем обнаружили краденое кофе на сумму 13 тыс. рублей. Мужчина два года назад вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за кражу. В общей сложности к уголовной ответственности привлекался 7 раз. Постоянного места жительства не имеет.

Сейчас ему грозит 2 года лишения свободы, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

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