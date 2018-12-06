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Омичам не понравился обновленный бульвар Мартынова

Омичам не понравился обновленный бульвар Мартынова

6 декабря 2018, 07:14
Фото: admomsk.ru
Накануне, 5 декабря, в Омске прошло собрание архитектурно-градостроительного совета, на котором обсуждали вторую очередь реконструкции бульвара Мартынова. В частности, в зоне рекреации планируется установить общественный туалет, а вдоль улицы Маршала Жукова — проложить ливневую канализацию.

Согласно проекту, вторая очередь реконструкции бульвара также включает создание литературного форума, именных скамеек и сцены, которая будет использоваться в том числе как летний кинотеатр, спортивной площадки с тренажерами. Стоимость проекта оценивается в 23 млн рублей.

И хотя омичи проголосовали за реконструкцию бульвара Мартынова, сам проект, по словам депутата Омского Горсовета Алексея Саяпина, им не нравится. Жителям города хотелось бы, чтобы территория бульвара была разделена на различные зоны: лавочки, место отдыха для детей, кинотеатр. Также на обсуждениях пенсионеров волнует вопрос, будет ли навес или тент, под которым можно спрятаться от знойного солнца или дождя, сообщает «ОмскИнформ».

#Новости#Благоустройство города#Общество
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