Омичам не понравился обновленный бульвар Мартынова

И хотя омичи проголосовали за реконструкцию бульвара Мартынова, сам проект, по словам депутата Омского Горсовета Алексея Саяпина, им не нравится. Жителям города хотелось бы, чтобы территория бульвара была разделена на различные зоны: лавочки, место отдыха для детей, кинотеатр. Также на обсуждениях пенсионеров волнует вопрос, будет ли навес или тент, под которым можно спрятаться от знойного солнца или дождя, сообщает «ОмскИнформ».