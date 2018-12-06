Омич украл у родственника 38 кг свинины и продал ее соседям

В полицию обратился 21-летний житель Центрального округа города Омска с заявлением о пропаже мяса, продажей которого он занимается. Товар был украден из холодильной камеры, расположенной во дворе частного дома по улице 10-й Северной, где проживают его родственники.
Изначально в число подозреваемых попали соседи, к чьему забору вели свежие следы от морозильного контейнера, однако сразу за забором следы резко прекращались. Позже удалось выяснить, что к краже причастен родственник предпринимателя. Он сам похитил мясо, продал его соседям, а после сообщил о его пропаже, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.