Омич украл у родственника 38 кг свинины и продал ее соседям

Изначально в число подозреваемых попали соседи, к чьему забору вели свежие следы от морозильного контейнера, однако сразу за забором следы резко прекращались. Позже удалось выяснить, что к краже причастен родственник предпринимателя. Он сам похитил мясо, продал его соседям, а после сообщил о его пропаже, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.