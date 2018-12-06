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Омич украл у родственника 38 кг свинины и продал ее соседям

Омич украл у родственника 38 кг свинины и продал ее соседям

6 декабря 2018, 13:07
Фото: иллюстрация / pixabay.com
В Омске возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего ранее судимого за кражу и грабеж местного жителя, который украл у своего родственника 38 кг свинины и 4 кг фарша общей стоимостью 8,5 тыс. рублей.

В полицию обратился 21-летний житель Центрального округа города Омска с заявлением о пропаже мяса, продажей которого он занимается. Товар был украден из холодильной камеры, расположенной во дворе частного дома по улице 10-й Северной, где проживают его родственники.

Изначально в число подозреваемых попали соседи, к чьему забору вели свежие следы от морозильного контейнера, однако сразу за забором следы резко прекращались. Позже удалось выяснить, что к краже причастен родственник предпринимателя. Он сам похитил мясо, продал его соседям, а после сообщил о его пропаже, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

#Новости#Уголовное дело#Кража#Общество
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