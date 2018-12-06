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Омич отсудил у «Магнита» 99 тыс. рублей за падение на ступеньках магазина

Омич отсудил у «Магнита» 99 тыс. рублей за падение на ступеньках магазина

6 декабря 2018, 12:43
Фото: иллюстрация / pixabay.com
Ленинский районный суд города Омска обязал магазин «Магнит у дома» выплатить 99 тыс. рублей местному жителю, который при входе в супермаркет поскользнулся и упал, получив перелом и растяжение руки.

Представитель «Магнита у дома» настаивал на недосказанности истцом факта причинения вреда при указанных им обстоятельствах. Однако выяснилось, что в день падения омич оставил запись в книге отзывов и предложений магазина, указав, что споткнулся при входе в магазин и получил повреждения. Также было принято во внимание, что лестница, ведущая в магазин, находилась в ненадлежащем состоянии, ступени имели дефекты в виде сколов.

И хотя «Магнит у дома» пытался оспорить решение суда в апелляционном порядке, Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила его без изменений, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

#Новости#Магнит#Общество
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