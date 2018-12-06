Омич отсудил у «Магнита» 99 тыс. рублей за падение на ступеньках магазина

Представитель «Магнита у дома» настаивал на недосказанности истцом факта причинения вреда при указанных им обстоятельствах. Однако выяснилось, что в день падения омич оставил запись в книге отзывов и предложений магазина, указав, что споткнулся при входе в магазин и получил повреждения. Также было принято во внимание, что лестница, ведущая в магазин, находилась в ненадлежащем состоянии, ступени имели дефекты в виде сколов.