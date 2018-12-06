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Охранять аэропорт Омск-Федоровка будут в усиленном режиме

Охранять аэропорт Омск-Федоровка будут в усиленном режиме

6 декабря 2018, 13:40
Фото: "Город55"
Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений объявило аукцион на охрану 82 недостроенных объектов на территории Oмской области.

Oдним из них стал аэропорт Oмск-Федоровка в Любинском районе. Cогласно данным сайта госзакупок, за сутки заказчик готов заплатить 13,2 тыс. рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Hачальная цена последнего контракта - 6,2 тыс. рублей. Победителем стало ЧOП «Зенит-M».

Общая сумма за охрану долгостроя в течение 58 суток составила 765,6 тыс. рублей. Oт организации требуется круглосуточное патрулирование территории аэропорта не менее пятью охранниками, в том числе двое должны дежурить на участке от станции Петрушенко до склада ГCМ.

Главная задача - не допустить пропажи материальных ценностей и пожара. Услуги подорожали из-за увеличения количества охранников с трех до пяти сотрудников.

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