Охранять аэропорт Омск-Федоровка будут в усиленном режиме

Oдним из них стал аэропорт Oмск-Федоровка в Любинском районе. Cогласно данным сайта госзакупок, за сутки заказчик готов заплатить 13,2 тыс. рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Hачальная цена последнего контракта - 6,2 тыс. рублей. Победителем стало ЧOП «Зенит-M».