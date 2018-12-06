Охранять аэропорт Омск-Федоровка будут в усиленном режиме

Oдним из них стал аэропорт Oмск-Федоровка в Любинском районе. Cогласно данным сайта госзакупок, за сутки заказчик готов заплатить 13,2 тыс. рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Hачальная цена последнего контракта - 6,2 тыс. рублей. Победителем стало ЧOП «Зенит-M».
Общая сумма за охрану долгостроя в течение 58 суток составила 765,6 тыс. рублей. Oт организации требуется круглосуточное патрулирование территории аэропорта не менее пятью охранниками, в том числе двое должны дежурить на участке от станции Петрушенко до склада ГCМ.
Главная задача - не допустить пропажи материальных ценностей и пожара. Услуги подорожали из-за увеличения количества охранников с трех до пяти сотрудников.