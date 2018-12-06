Мошенник под видом банковского работника похитил у омича 95 тыс. рублей

Мужчина, позвонивший на сотовый телефон, сообщил омичу, что с его банковских карт совершен незаконный перевод денежных средств, в результате чего мобильный банк был отключен. Чтобы восстановить доступ к сервису, неизвестный запросил CVС-коды с оборотных сторон карт и пароли, полученные в СМС-сообщениях.
Доверчивый омич сообщил требуемую информацию, но в процессе засомневался и обратился в банк, где и узнал, что его счетов были списаны 95 тыс. рублей. Мужчина обратился в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.