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Мошенник под видом банковского работника похитил у омича 95 тыс. рублей

Мошенник под видом банковского работника похитил у омича 95 тыс. рублей

6 декабря 2018, 08:32
Фото: иллюстрация / pixabay.com
В Омске 58-летний местный житель поверил неизвестному, представившемуся банковским работником, и лишился 95 тыс. рублей.

Мужчина, позвонивший на сотовый телефон, сообщил омичу, что с его банковских карт совершен незаконный перевод денежных средств, в результате чего мобильный банк был отключен. Чтобы восстановить доступ к сервису, неизвестный запросил CVС-коды с оборотных сторон карт и пароли, полученные в СМС-сообщениях.

Доверчивый омич сообщил требуемую информацию, но в процессе засомневался и обратился в банк, где и узнал, что его счетов были списаны 95 тыс. рублей. Мужчина обратился в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

#Новости#Мошенничество#Общество
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