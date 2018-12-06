Город55
ГлавноеВсе новости
Компании «Россети» присвоен почетный статус «Гарантированная прозрачность»

Компании «Россети» присвоен почетный статус «Гарантированная прозрачность»

6 декабря 2018, 21:07
Фото: pravdaurfo.ru
Компании «Россети» была присвоена категория «Гарантированная прозрачность» по итогам 10 месяцев работы 2018 года в «Национальном рейтинге прозрачности закупок». Этот ежегодный конкурс позволяет оценить работу различных компаний и ведомств при организации тендерных торгов и оформлении соглашений с подрядчиками.

Специалисты выяснили, что «Россети» в 2018 году провели 99% закупок в электронном виде. Из их общего числа, 28 506 штук, почти половина - 46,5%, или 16 580 - были организованы для предприятий малого и среднего бизнеса. Итоговая сумма сделок по этим закупкам - 153,5 миллиарда рублей, сообщают «Новые известия».

Председатель комиссии по закупкам, заместитель гендиректора по капитальному строительству компании «Россети» Сергей Сергеев отмечает, что такие высокие оценки, полученные в рейтинге, подтверждают, что стратегия компании в области проведения торгов была выбрана верно.

Руководство «Россетей» уделяет большое внимание совершенствованию механизмов для проведения закупок, а также упрощению форм взаимодействия с партнерами. В связи с этим значительный процент тендерных торгов проводится в электронной форме и большие возможности по закупкам даются предприятиям малого и среднего бизнеса.

#Новости#Общество
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18