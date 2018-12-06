Компании «Россети» присвоен почетный статус «Гарантированная прозрачность»

Специалисты выяснили, что «Россети» в 2018 году провели 99% закупок в электронном виде. Из их общего числа, 28 506 штук, почти половина - 46,5%, или 16 580 - были организованы для предприятий малого и среднего бизнеса. Итоговая сумма сделок по этим закупкам - 153,5 миллиарда рублей, сообщают «Новые известия».