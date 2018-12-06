Из горящего общежития в Октябрьском округе пожарные спасли 7 человек

Самостоятельно успели эвакуироваться 10 человек. По лестницам спасены 7 омичей. В результате пожара повреждена домашняя утварь, дверные полотна, закопчены стены. Вовремя не обнаруженное возгорание стало причиной распространения огня.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожного курения. Виновник неизвестен.
«Время ликвидации открытого горения: 08:23. Время ликвидации: 08:42. Для тушения пожара было задействовано 4 пожарных автомобиля, 15 пожарных. Работало звено газодымозащитной службы», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.