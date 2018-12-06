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Из горящего общежития в Октябрьском округе пожарные спасли 7 человек

Из горящего общежития в Октябрьском округе пожарные спасли 7 человек

6 декабря 2018, 10:44
Фото: pixabay.com
Сегодня, 6 декабря, в 08:23 поступило сообщение о возгорании в общежитии Октябрьского округа Омска, горела кухня общего пользования на 1 этаже 5-этажного дома. В момент приезда пожарных шел дым из окна на 1 этаже, было плотное задымление в подъезде.

Самостоятельно успели эвакуироваться 10 человек. По лестницам спасены 7 омичей. В результате пожара повреждена домашняя утварь, дверные полотна, закопчены стены. Вовремя не обнаруженное возгорание стало причиной распространения огня.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожного курения. Виновник неизвестен.

«Время ликвидации открытого горения: 08:23. Время ликвидации: 08:42. Для тушения пожара было задействовано 4 пожарных автомобиля, 15 пожарных. Работало звено газодымозащитной службы», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

#Новости#Пожарно-спасательная часть#ГУ МЧС по Омской области#Происшествия#Омск сегодня
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