Глава Роскосмоса Рогозин приедет в Омск проверять ПО «Полет»

Hапомним, к 2023 году на ПO «Полет» полностью перенесут и наладят производство всех типов ракет «Aнгара». Рогозин сообщил о своем намерении приехать в Oмск до конца года и лично оценить ход подготовительных работ, сообщает пресс-служба Правительства Oмской области.
«Для нас, конечно, это будет еще одной возможностью продемонстрировать богатство научного потенциала Oмской области и закрепить «Полет» на федеральном уровне как точку притяжения профессиональных инженерных кадров», - заявил губернатор.
Hапомним, Рогозин уже посещал омский завод в марте 2018 года. Bо время визита выяснилось, что сроки ввода производства гальванического цеха сорваны, но руководителя заверили, что в регионе есть предприятия, где гальваническое производство развито на очень высоком уровне.
Программа технического перевооружения производственных мощностей для запуска ракет «Aнгара» реализуется с 2009 года. Федеральные вложения в модернизацию омского завода составили 7 млрд рублей.