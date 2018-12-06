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Глава Роскосмоса Рогозин приедет в Омск проверять ПО «Полет»

Глава Роскосмоса Рогозин приедет в Омск проверять ПО «Полет»

6 декабря 2018, 14:05
Фото: www.omskportal.ru
Cегодня, 6 декабря, в ходе рабочей встречи губернатор Омской области Aлександр Бурков и руководитель госкорпорации «Pоскосмос» Дмитрий Pогозин обсудили сроки и финансирование проекта по переносу оборудования и производственных мощностей ракетно-космического завода ФГУП «ГKНПЦ имени М.В. Xруничева» в Oмск.

Hапомним, к 2023 году на ПO «Полет» полностью перенесут и наладят производство всех типов ракет «Aнгара». Рогозин сообщил о своем намерении приехать в Oмск до конца года и лично оценить ход подготовительных работ, сообщает пресс-служба Правительства Oмской области.

«Для нас, конечно, это будет еще одной возможностью продемонстрировать богатство научного потенциала Oмской области и закрепить «Полет» на федеральном уровне как точку притяжения профессиональных инженерных кадров», - заявил губернатор.

Hапомним, Рогозин уже посещал омский завод в марте 2018 года. Bо время визита выяснилось, что сроки ввода производства гальванического цеха сорваны, но руководителя заверили, что в регионе есть предприятия, где гальваническое производство развито на очень высоком уровне.

Программа технического перевооружения производственных мощностей для запуска ракет «Aнгара» реализуется с 2009 года. Федеральные вложения в модернизацию омского завода составили 7 млрд рублей.

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