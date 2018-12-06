Глава Роскосмоса Рогозин приедет в Омск проверять ПО «Полет»

Hапомним, Рогозин уже посещал омский завод в марте 2018 года. Bо время визита выяснилось, что сроки ввода производства гальванического цеха сорваны, но руководителя заверили, что в регионе есть предприятия, где гальваническое производство развито на очень высоком уровне.