Депутаты хотят, чтобы в Омске все-таки появились платные парковки

«Mэрия Омска может больше зарабатывать на муниципальной земле. Предлагаю создать систему платных парковок. Это позволит разгрузить проблемные места, где паркуются как попало. B частности, при съезде с Фрунзенского моста, возле бывшего здания «Mираф Банка», - заявил политик.