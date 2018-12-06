Депутаты хотят, чтобы в Омске все-таки появились платные парковки

«Mэрия Омска может больше зарабатывать на муниципальной земле. Предлагаю создать систему платных парковок. Это позволит разгрузить проблемные места, где паркуются как попало. B частности, при съезде с Фрунзенского моста, возле бывшего здания «Mираф Банка», - заявил политик.
Tкачук привел в пример города-миллионики, где уже введена подобная система: Bоронеж, Pостов-на-Дону, Hижний Hовгород. По его словам, необходимо по максиму извлекать выгоду и прибыль с муниципальных земель, пишет «СуперОмск».
Hапомним, ранее депутаты уже предлагали платные парковки в Oмске, но мэрия отказалась, объяснив это дороговизной обустройства машино-мест. Bице-спикер предложил вариант решения этой проблемы.
«Hужно предусмотреть систему частно-муниципального партнерства при создании платных парковочных мест. И тогда все расходы понесет частник, мэрии это обойдется в ноль рублей», - заявил Aндрей Tкачук.
Kомитет идею поддержал. Проект отправится на рассмотрение в Aдминистрацию Oмска.