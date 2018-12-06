Александр Бурков добился федеральной поддержки для омских аграриев

На ней обсудили итоги прошедшей в регионе уборочной кампании, развитие экспорта с/х продукции. Кроме того, поговорили о господдержке сельхозпроизводителей.
Одним из главных вопросов стало обсуждение механизмов субсидирования ж/д перевозок сельхозпродукции на экспорт. По мнению Александра Буркова, установление льготных тарифов на транспортировку зерна – особо важная тема для сибирских регионов. Омская область в этом году собрала более 3,3 млн тонн зерна. Отсутствие условий для увеличения вывоза с/х продукции негативно скажется на финансовом положении сельхозпроизводителей, находящихся в удалении от основных грузовых портов.
В качестве меры поддержки губернатор предложил в 2019 году продлить для омских сельхозпроизводителей субсидирование экспортных ж/д поставок зерна. Глава Минсельхоза РФ поддержал данную инициативу. Кроме того, Патрушев одобрил еще одно предложение – субсидирование омских производителей, использующих для транспортировки специальный автомобильный транспорт. В частности, производителей мороженого.
Также на встрече обсуждалось продление периода кредитования для малых фермерских хозяйств на сезонные полевые работы – с одного года до полутора лет.
Кроме того, глава Омской области высказал предложение Минсельхозу РФ по поддержке регионов, находящихся в зоне рискованного земледелия.
«Омские аграрии совершили трудовой подвиг, собрав достойный урожай, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Находясь в зоне рискованного земледелия, мы должны уделять особое внимание содержанию почв за счёт мелиорации и иных ресурсосберегающих технологий возделывания. Мы должны быть готовы к системной работе в непростом климате. При этом сибирские регионы и их сельхозпроизводители нуждаются в адаптированных мерах поддержки, поскольку не располагают теми же климатическими условиями, что, например, южные регионы России», – отметил Александр Бурков.
Член Общественной палаты Омской области Андрей Ерошевич считает, что инициативы по поддержке омских фермеров можно только приветствовать. Отсутствие длинных денег и слишком большое плечо при транспортировке продукции до портов значительно ограничивают омских аграриев в возможности развития и построения долгосрочных планов.
«С учетом большой протяженности нашей страны и существенных различий в условиях ведения сельского хозяйства необходимо общие правила и механизмы адаптировать под конкретные условия в регионах. Либо дать больше полномочий регионам для самостоятельного регулирования и использования мер господдержки сельхозтоваропроизводителей», - сказал он.