Александр Бурков добился федеральной поддержки для омских аграриев

«Омские аграрии совершили трудовой подвиг, собрав достойный урожай, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Находясь в зоне рискованного земледелия, мы должны уделять особое внимание содержанию почв за счёт мелиорации и иных ресурсосберегающих технологий возделывания. Мы должны быть готовы к системной работе в непростом климате. При этом сибирские регионы и их сельхозпроизводители нуждаются в адаптированных мерах поддержки, поскольку не располагают теми же климатическими условиями, что, например, южные регионы России», – отметил Александр Бурков.