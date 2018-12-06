Афанасьев: существование омского «Дома кино» - бесполезная трата бюджета

По словам Афанасьева, учреждение никто не посещает, однако на хранение киноматериалов из бюджета ежегодно тратятся немалые деньги. В 2016 году – 5 млн, в 2017 – 4 млн.
«Там 5 человек сидят. Они хранят фильмофонд и проводят некоторые мероприятия. Причем аппаратура не используется. Это даже хуже, чем КТОСы. Наверное, какие-то полезные вещи они делают, но эти вещи формальные и спросом не пользуются, 99% омичам эти вещи не нужны» - цитирует депутата Олега Афанасьева ИА «ОмскИнформ».
Стоит отметить, что «Дом кино» находится в очень выгодном месте для бизнесменов – в самом центре города, у Ленинградской площади. Если предприятие все-таки закроют, то областной бюджет не только сохранится, но и пополнится деньгами арендаторов.