Афанасьев: существование омского «Дома кино» - бесполезная трата бюджета

«Там 5 человек сидят. Они хранят фильмофонд и проводят некоторые мероприятия. Причем аппаратура не используется. Это даже хуже, чем КТОСы. Наверное, какие-то полезные вещи они делают, но эти вещи формальные и спросом не пользуются, 99% омичам эти вещи не нужны» - цитирует депутата Олега Афанасьева ИА «ОмскИнформ».