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Афанасьев: существование омского «Дома кино» - бесполезная трата бюджета

Афанасьев: существование омского «Дома кино» - бесполезная трата бюджета

6 декабря 2018, 17:15
Фото: pxhere.com
Депутат Омского Горсовета Олег Афанасьев раскритиковал деятельность омского «Дома кино», назвав его существование бесполезной тратой бюджета.

По словам Афанасьева, учреждение никто не посещает, однако на хранение киноматериалов из бюджета ежегодно тратятся немалые деньги. В 2016 году – 5 млн, в 2017 – 4 млн.

«Там 5 человек сидят. Они хранят фильмофонд и проводят некоторые мероприятия. Причем аппаратура не используется. Это даже хуже, чем КТОСы. Наверное, какие-то полезные вещи они делают, но эти вещи формальные и спросом не пользуются, 99% омичам эти вещи не нужны» - цитирует депутата Олега Афанасьева ИА «ОмскИнформ».

Стоит отметить, что «Дом кино» находится в очень выгодном месте для бизнесменов – в самом центре города, у Ленинградской площади. Если предприятие все-таки закроют, то областной бюджет не только сохранится, но и пополнится деньгами арендаторов.

#Новости#Политика#Омск сегодня
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